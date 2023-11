Frankenthal – Werkzeug im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Zum Diebstahl von mehreren hochwertigen Werkzeugen unterschiedlicher Marken kam es im Zeitraum 16.11.2023 16:30 Uhr und 17.11.2023 15:40 Uhr aus einem in der Martin-Luther-Straße in Frankenthal abgestellten Firmenfahrzeug der Marke Dacia. Unbekannte Täter hatten die Heckscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen und die Werkzeuge aus dem Innenraum entwendet. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.