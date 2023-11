Mannheim – DiakoniePunkt Konkordien lädt zum Weihnachtsbasar ein

24. November 2023 auf der Wiese der Citykirche Konkordien

(16.11.2023) Der DiakoniePunkt Konkordien, die Mannheimer Anlaufstelle für Bedürftige, lädt

zum Weihnachtsbasar ein. Dieser findet am Freitag, den 24. November von 11:00 bis 14:00

Uhr auf der Wiese der CityKirche Konkordien statt. Bei Regen wird der Weihnachtsmarkt in

die Citykirche Konkordien verlegt (R2, 1).

DIY-Produkte von Ehrenamtlichen

Verkauft werden selbstgemachte Weihnachtsdeko, Stofftaschen, Anhänger, Schmink-

taschen, Mützen, Schals und Strümpfe. Außerdem gibt es selbstgebackenen Kuchen,

Bratwurst im Brötchen und warme Getränke. „Ich freue mich, dass wir in diesem Jahr zum

ersten Mal zu einem Weihnachtsbasar einladen können“, sagt DiakoniePunkt-Leiterin Petra

Casper. Das alles sei aber nur möglich, dank der breiten Unterstützung der vielen

Ehrenamtlichen im DiakoniePunkt. „Alle Dinge, die auf den Weihnachtsmarkt verkauft

werden, sind von den Ehrenamtlichen selbst hergestellt worden – das macht es so

besonders.“ Der Erlös geht an den DiakoniePunkt Konkordien.

DiakoniePunkt – die „kleine Vesperkirche“ seit 2009

Der DiakoniePunkt Konkordien ist eine Anlaufstelle für Menschen in Not. Neben

Begegnungscafé, Secondhand-Laden mit Kleidung, gibt es Haushaltswaren und

Lebensmitteln zu einem geringen Betrag. Der DiakoniePunkt Konkordien wird von

hauptamtlichen Mitarbeitenden der Diakonie sowie ca. 45 Ehrenamtlichen getragen, um die

150 Menschen suchen den Ort täglich auf. Ohne die Ehrenamtlichen und ohne die

Unterstützung der vielen Partnerinnen und Partner in der Stadt würde dieses Teilhabeprojekt

für Bedürftige, als unterjähriges Angebot zur Mannheimer Vesperkirche, nicht funktionieren.

(JeLa)

Quelle: Diakonisches Werk Mannheim