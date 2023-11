Ludwigshafen – Weihnachtsmarkt am Wochenende: Walking Act und Schließung an stillen Feiertagen

Ein festlich funkelnder Walking Act ist am Samstag, 18. November, von 17 bis 20 Uhr auf dem Ludwigshafener Weihnachtsmarkt unterwegs und stellt sich gerne auch für gemeinsame Fotos mit den Besucherinnen und Besuchern zur Verfügung. An den beiden stillen Feiertagen, Volkstrauertag am 19. November und Totensonntag am 26. November, bleibt der Weihnachtsmarkt geschlossen.

Geöffnet hat der Markt ansonsten bis einschließlich 23. Dezember täglich von 12 bis 21.30 Uhr.

Quelle: LUKOM Ludwigshafener Kongress-

und Marketing-Gesellschaft mbH

Foto: torkl