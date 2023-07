Verkehrsführung während des Springsteen-Konzerts in Hockenheim

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar

Für das Konzert von US-Rocker Bruce Springsteen am Freitag, 21. Juli, leitet die Stadt Hockenheim entsprechende verkehrslenkende Maßnahmen ein. Dazu zählt das Einrichten von Einbahnstraßen während der An- und Abreisezeiten.

Die L723, also die Straße zwischen der A5, Anschlussstelle Walldorf-Wiesloch, und Hockenheim, Reilinger Straße, wird, wie auch die Reilinger Straße bis zum Kreisel am Hubäcker-Ring ab 13 Uhr zur Einbahnstraße. Auch die Nordanbindung von der B39 bis zur Schwetzinger Straße/Ernst-Brauch-Straße und die Nordumgehung vom Kreisverkehr an der Schwetzinger Straße bis zur Ernst-Wilhelm-Sachs-Straße werden zur Einbahnstraße. Diese Straßen sind ab 13 Uhr nur in Richtung Hockenheimring befahrbar. Ab 21.30 Uhr kehrt sich die Einbahnstraßenregelung um, sodass die Fahrtrichtungen für den Abreiseverkehr vorbereitet sind.

Die Nordumgehung zwischen Ernst-Wilhelm-Sachs-Straße/Hardtstraße und der Schwetzinger Straße wird zwischen Freitag, 21. Juli, 10 Uhr bis Samstag, 22. Juli, 6 Uhr, für den öffentlichen Verkehr gesperrt. Nur Konzertbesucher, die auf dem P2 parken, dürfen hier fahren.

Auch die Verbindungsstraße Am Friedhof ist während dieser Zeit zwischen Ernst-Wilhelm-Sachs-Straße und Heidelberger Straße gesperrt. Ausgenommen sind Anwohner, Motodrom-Berechtigte, Friedhofsbesucher sowie Konzertbesucher, die auf P1 parken. Für Friedhofsbesucher werden Parkplätze freigehalten.

In der Waldstraße gilt auf der bebauten Seite von Freitag, 21.7., 6 Uhr, bis Samstag, 22.7., 8 Uhr, ein Haltverbot.

Um die Transportmöglichkeiten für die Besucherinnen und Besucher zu verbessern, werden an der Continentalstraße (westlich der Waldstraße, gegenüber Bushaltestelle), in der Altriper Straße (Parkbuchten) sowie am Bahnhofsvorplatz Taxistandorte eingerichtet.

Für die Besucherinnen und Besucher werden folgende Parkplätze geöffnet: P1, P2, P6, P6 Zusatz, P8, P8 Zusatz, P9, P9a, P20, C5, C5 Zusatz, C6, C9 sowie die Parkplätze Strecke Ost und Aktionsfläche Ost. Eine Übersicht, wo sich die entsprechenden Parkflächen befinden, finden Sie angepinnt auf der Webseite der Stadt Hockenheim sowie auf der Facebook- und Instagramseite.

Um die Verkehrsteilnehmer entsprechend zu informieren und zu lenken werden entlang der Zufahrtsstrecken mobile LED-Tafeln aufgestellt.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Hockenheimer Innenstadt nur für Berechtigte und Anwohner zu erreichen ist. An sämtlichen Ortseingängen werden entsprechende Kontrollstellen eingerichtet, wie auch Absperrungen im Innenstadtbereich vorgenommen. Mit Verzögerungen ist zu rechnen.

Ein entsprechender Nachweis der Berechtigung (Personalausweis, Arbeitsnachweis etc.) ist mitzuführen, um Probleme bei der Einfahrt zu vermeiden.

Quelle: Stadtverwaltung Hockenheim / Stadtwerke Hockenheim