Neu: „Speyrer Mittwochssuppe“: Warmes Mittagessen für Bedürftige

Speyer & Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Für Bedürftige wird es vom 2. August an jeden Mittwoch in St. Hedwig von 11:30 bis 12:30 Uhr ein warmes Mittagessen geben: die „Speyrer Mittwochssuppe“.

Bisher gab es seitens der Kirchen mittwochs in Speyer keine Möglichkeit für bedürftige Menschen, ein warmes Mittagessen zu erhalten. Dies war Grund genug für acht engagierte Ehrenamtliche, Abhilfe zu schaffen. Unbürokratisch schlossen sich einige Frauen von Black & Beautiful Speyer (CDU) (Bärbel Brecht-Fahnenstich, Sylvia Holzhäuser, Sabine Ross) gemeinsam mit den Lebensmittelrettern Mareike und Andreas Steyer, dem ehrenamtlichen Koch Stefan Jaik, Pastoralreferent Dr. Markus Lamm (St. Hedwig) sowie Stefan Wagner (Soziale Anlaufstelle Speyer, SAS) zusammen, um gemeinsam dieses bemerkenswerte Projekt auf Dauer zu stemmen. „Wenn so viel Ehrenamt, Freiwilligkeit und Engagement zusammenkommen, kann das Ergebnis nur gut sein“, kommentiert Sabine Ross für die achtköpfige Gruppe. „Es sind noch einige organisatorische

Details zu klären. Zum Beispiel sind wir dabei, den Suppenplan zu erstellen, Gewürze zu besorgen und so weiter. Jeder, der Lust hat mitzuhelfen oder zu unterstützen, ist herzlich eingeladen.“

Kontakt: soziale.anlaufstelle.speyer@gmail.com und blackandbeautiful-speyer@gmx.de sowie, für die Abholung von Lebensmitteln, 0176 70948148