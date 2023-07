Tanzcafé 60plus: Am Sonntag 16. Juli in der Ökumenischen Sozialstation Landau

Eppelheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Freitagnachmittag gegen 14:30 Uhr entriss ein bisher unbekannter Täter einer 25-jährigen Passantin in der Wasserturmstraße gewaltsam ihre Handtasche . Zuvor hob die 25-Jährige an einem Bankautomaten mehrere tausend Euro ab und verstaute das Geld in ihrer Handtasche. Eine bislang unbekannte männliche Person näherte sich kurz darauf der Frau und ... Mehr lesen »