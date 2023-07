Sommer, Sonne, Spielefest – Abschluss des Kindergipfels mit Aktionstag zu naturnahem Spiel in Mannheim

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Ein großes Spielefest wurde am Samstag, 8. Juli 2023, mit mehreren Spielmobilen aus dem süddeutschen Raum auf dem Gelände des „Spielelands” und „Bra(u)chlands” im Spinelli-Park der BUGA 23 gefeiert. Die Spielmobile aus Ludwigshafen, Heidelberg, Meckesheim, Darmstadt, Pforzheim, Sindelfingen, das private Spielmobil „Ein schöner Ort” aus Mainhardt sowie das Grünholzmobil aus Tittmoning in Bayern waren in der Quadratestadt zu Gast. Ebenso waren das „Spieleland” und das „Bra(u)chland” der Fachstellen Spielpädagogik/Spielmobil und Naturpädagogik der Jugendförderung im Fachbereich Jugendamt und Gesundheitsamt für Besucher*innen geöffnet.

Trotz heißer Temperaturen fanden sich im Zeitraum von 14 bis 19 Uhr rund 200 Besucher*innen aller Altersgruppen bei der Spielaktion ein, um die bunten und vielfältigen Spielprogramme auszuprobieren. Die Rollenrutsche des Spielmobils Rolli aus Ludwigshafen war beispielsweise ständig in Betrieb und die Wasserbaustelle des Spielmobils Sindelfingen sorgte für herrliche Abkühlung. In der Grünholzwerkstatt ging es etwas schattiger zu und die Teilnehmer*innen arbeiteten dort konzentriert an ihren Werkstücken aus Holz und Naturmaterialien.

Das große Spielefest bildete den Abschluss des 3. Mannheimer Kindergipfels sowie des Fachtags „Naturerfahrungsräume für Kinder in der Stadt”, welcher von der Bundesarbeitsgemeinschaft Spielmobile e.V. und den Fachstellen der Jugendförderung Mannheim organisiert wurde. Unterstützt wurde das Spielefest auch vom Förderverein „Aktion Kinder- und Jugendkultur Mannheim e.V.”.

Im Rahmen des Kindergipfels wurde der Stadt Mannheim offiziell das Siegel „Kinderfreundliche Kommune” verliehen. Das Spielefest zum Abschluss bot den Gästen gleich am folgenden Tag die Gelegenheit, das Kinderrecht auf Spiel in die Tat umzusetzen.