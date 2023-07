Ladenburg – Verkehrsbehinderungen durch Triathlon am 22. Juli 2023

Ladenburg / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, den 22. Juli 2023 findet das traditionelle Triathlon-Festival „RömerMan“ statt. Die Stadtverwaltung teilt mit, dass es aufgrund der Sportveranstaltung an diesem Tag in verschiedenen Bereichen im Stadtgebiet und des Römerstadions zu Verkehrsbehinderungen kommen kann. So ist die Neckarstraße an diesem Wochenende nur in Fahrtrichtung Fähre befahrbar. In der Gegenrichtung erfolgt die Umleitung über die Valentinianstraße, Domitianstraße und Trajanstraße.

Alle Parkplätze rund um das Stadion und am Freibad stehen an diesem Tag nicht zur Verfügung. Ersatzparkmöglichkeiten werden auf der Neckarwiese eingerichtet.

Die Fährwiese ist Freitag, 21. Juli 2023, ab 20 Uhr und samstags ganztägig gesperrt. Das Grillen ist untersagt. Zudem ist aufgrund des „RömerMan“ damit zu rechnen, dass die Fähre zwischen 14 und 15 Uhr nur eingeschränkt in Betrieb ist.

Die Bushaltestellen „Am Kandelbach“, „Weihergärten“ und „Am Graben“ können in der Zeit von 15 bis 17 Uhr nicht angefahren werden.

Die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis und Rücksichtnahme gebeten.

Ebenfalls von der Veranstaltung betroffen ist das Freibad. Das Schwimmerbecken ist bis ca. 16 Uhr gesperrt. Aufgrund der eingeschränkten Nutzung, wird an diesem Tag für den Besuch bis 16 Uhr kein Eintrittsgeld erhoben. Anschließend wird der reguläre Eintritt erhoben, da der Badebetrieb wieder uneingeschränkt möglich ist.