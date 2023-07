Sinsheim – Versuchter Einbruch in ein Wohnhaus – Zeugen gesucht!

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Zeit zwischen Freitagvormittag, 10 Uhr und Sonntagvormittag, 10 Uhr versuchte ein bisher unbekannter Täter bzw. eine unbekannte Täterin in ein Wohnhaus im Quellbergweg einzubrechen. Nachdem der oder die Unbekannte mit einem unbekannten Gegenstand das Schließblech der Hauseingangstür entfernte, brach die Täterschaft aus bislang unbekannten Gründen die Tathandlung ab und flüchtete. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Zeugen, die das Tatgeschehen beobachten konnten und verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0, in Verbindung zu setzen.

