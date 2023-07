Frankenthal – Einbruch in Wohnung

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 09.07.2023, zwischen 17:40 Uhr und 19:00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in der Rheinstraße in Frankenthal ein und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Die Täter erbeuteten Bargeld und Schmuck. Bislang liegen keine Hinweise auf mögliche Tatverdächtige vor. Haben Sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den Rheinstraße beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

INSERAT

Loewe.one - Deutschlands unabhängiger Energiekosten-Optimierer

Loewe.One