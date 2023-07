Sparkassenstiftung schüttet 89.860 Euro aus

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stiftung der ehemaligen Stadtsparkasse Ludwigshafen a. Rh. hat in einer Pressemitteilung bekanntgegeben, dass sie insgesamt 89.860 Euro an 21 Projekte und Initiativen aus Ludwigshafen ausschütten wird. Die geförderten Projekte umfassen eine breite Palette von Aktivitäten, darunter Street-Painting, Gesellschaftliche Teilhabe & Persönlichkeitsbildung, Projekte zur Förderung der Kunst und Kultur sowie soziale Projekte für Kinder und Jugendliche.

Sparkassenstiftung ist verlässlicher Partner für alle Vereine und Initiativen aus Ludwigshafen

Die Stiftung der ehemaligen Stadtsparkasse Ludwigshafen a. Rh. hat einen klaren Stiftungszweck, der die Förderung von Kunst und Kultur, Wissenschaft und Forschung, Bildung und Erziehung, Umwelt-, Landschafts- und Denkmalschutz sowie Sport umfasst. Oliver Kolb, Vorstandsvorsitzender der Stiftung, betonte die Bedeutung des Fördergedankens der Stiftung. Er sagte: “Die Sparkassenstiftung versteht sich als gemeinnützige Einrichtung, die der Allgemeinheit zugutekommt. Unsere Arbeit basiert auf der Idee der Solidarität und der Förderung gemeinwohlorientierter Projekte und Aktivitäten in Ludwigshafen. Wir tauschen uns oftmals mit anderen Organisationen, Einrichtungen und Vereinen aus, um die Bedürfnisse und Herausforderungen der Menschen in Ludwigshafen zu verstehen und um passende Projekte zu fördern. Unser Ziel ist es, das soziale Leben und die kulturelle Vielfalt in Ludwigshafen zu stärken. Dabei fördern wir sowohl große Projekte als auch viele kleine Initiativen. Wir verstehen uns als verlässlicher Partner für alle Vereine und Initiativen aus Ludwigshafen, die sich für das Gemeinwohl einsetzen. Meine Empfehlung: Bewerben sie sich mit ihren Projektvorhaben bei unserer Stiftung. In vielen Fällen können wir helfen“.

Neue Förderung möglich: Kuratorium entscheidet

Alle Vereine und Initiativen aus Ludwigshafen haben erneut die Chance auf Förderung ihrer gemeinnützigen Vorhaben und Projekte. Förderanfragen können auf der Homepage der Sparkasse unter www.sparkasse-vorderpfalz.de/stiftungen gestellt werden. Das Kuratorium wird in seiner nächsten Sitzung im Herbst diesen Jahres entscheiden, welche Projekte im Sinne der Stiftung gefördert werden.

Foto: Oliver Kolb, Vorstandsmitglied der Sparkasse Vorderpfalz

Unterstützung durch die Stiftung der ehemaligen Stadtsparkasse Ludwigshafen a. Rh. erhalten:

Bienale für aktuelle Fotografie e.V. (Projekt in 2024), Förderverein dasHaus e.V. (Street-Painting), Café Klick (Renovierung des Kursraums), Prot. Kirchengemeinde Lu-Mundenheim (Generalüberholung des Konzertflügels), VSK Oppau 1900 e.V. (Unterstützung der Pétanque-Bundesliga-Mannschaft ) Sinfonisches Blasorchester, Lu (Konzert Westwärts! im Pfalzbau, Lu), JOBLINGE gAG (Gesellschaftliche Teilhabe & Persönlichkeitsbildung), Förderverein der Georgens-Schule (Neugestaltung „naturnaher Schulgarten“), Förderverein der KTS Ruchheim e.V. (Kurs „selbstbewusst, sicher, stark“), Förderverein Maudacher Jubiläen e.V. (prof. Präsentation der Museumsexponate in Maudach/ Passionsspiele in Maudach), Stadtverwaltung Ludwigshafen (kleiner Schmetterling/vom alten Werkraum zur harmonischen Wohlfühloase), Bürgerinitiative „Trassenwald“ (Bau eines Insekten-Hotels), CFZ St. Johannes & St. Michael (Gewächshaus „Baukasten der Zukunft“), Kultur-Rhein-Neckar e.V. (Musiksommer- drei Konzerte mit Weltmusik im Rahmen des Kultursommers Rhein-Pfalz), Förderverein der Gräfenauschule (Kinderzirkus Soluna in den Herbstferien 2023 im Stadtteil Hemshof; ein zirkuspädagogisches Projekt), Förderverein der Gräfenauschule (Sprach- und Integrationsprojekt Spielhaus Hemshof-Park und Grundschule Gäfenau 2023), Stadtverwaltung Ludwigshafen (Pilotprojekt Musikpatenschaft KTS Wörthstraße), Stadtverwaltung Ludwigshafen (Kinderliteraturtage Ludwigshafen), Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein (Verschönerung der KTS Lu-Nord), Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein (Gartenbauprojekt der KTS Lu-Edigheim), Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein (Junger Pfalzbau Mahala International „Fische und Vögel“).