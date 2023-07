Heidelberg – Gefährliche Körperverletzung am Heidelberger Hauptbahnhof – Bundespolizei sucht Zeugen

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Am späten Samstagabend (8. Juli) ist es am Heidelberger Hauptbahnhof zu einer gefährlichen Körperverletzung durch einen 34-jährigen Mann gekommen. Vorausgegangen war eine Auseinandersetzung im Zug. Die Bundespolizei sucht Zeugen des Vorfalls. Gegen 19:45 Uhr attackierte der 34-jährige polnische Staatsangehörige unmittelbar nach dem Ausstieg aus der S3 von Mannheim kommend den Geschädigten am Bahnsteig 8. Hierbei trat der Tatverdächtige dem 27-Jährigen ohne Vorwarnung mit dem beschuhten Fuß in den Bauch. Der Geschädigte wurde leicht verletzt, eine ärztliche Behandlung war jedoch nicht erforderlich. Laut Zeugenaussagen ging dem Angriff eine Auseinandersetzung im Zug voraus. Demnach habe der Tatverdächtige bereits in der S3 auf der Fahrt von Mannheim nach Heidelberg eine Familie mit Migrationshintergrund beleidigt. Der 27-jährige Geschädigte schritt hierbei ein.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 34-Jährigen aufgenommen und sucht Zeugen des Vorfalls. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang, insbesondere zur Situation im Zug, geben können, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten in Verbindung zu setzen. Dies kann telefonisch unter der Rufnummer: 0721120160 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de erfolgen.