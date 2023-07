Heidelberg – 20-jähriger Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Bei einem Unfall im Einmündungsbereich der Peterstaler Straße und dem Mühlweg wurde am Mittwochvormittag ein 20-jähriger Radfahrer schwer, jedoch nicht lebensgefährlich, verletzt. Nachdem eine 21-jährige Renault-Fahrerin gegen 10:45 Uhr die Peterstaler Straße entlang fuhr, setzte diese auf Höhe des Einmündungsbereichs am Mühlweg zum Wenden an und übersah hierbei den entgegenkommenden 20-Jährigen. In dessen Folge kollidierten der 20-Jährige mit dem Renault und stürzte zu Boden. Durch den Sturz zog sich der junge Mann schwere Verletzungen zu und musste zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert werden. Die Höhe des Gesamtschadens wird auf einen hohen vierstelligen Betrag geschätzt.

