Rhein-Pfalz-Kreis – vhs-Online-Kurs: Rücksicht auf den Rücken

Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Übungen für einen starken Rücken: Die vhs Rhein-Pfalz-Kreis bietet ab Montag, 24. Juli, den Online-Kurs „Rücksicht auf den Rücken“ an. Er ermöglicht es den Teilnehmenden, verschiedene Übungen kennenzulernen, ohne das eigene Zuhause verlassen zu müssen. Dozentin Petra Kempf vermittelt dabei, wie der Rücken auf schonende Weise gestärkt werden kann. Mit gezielter Wirbelsäulengymnastik, Wahrnehmungsübungen und Anleitungen zur Entspannung kann so ein Ausgleich für die Belastungen des Rückens im Alltag geschaffen werden. Der Kurs findet zehn Mal, jeweils montags von 17:30 – 18:30 Uhr, via Skype statt. Den

Skype-Link erhalten die Teilnehmenden vor Kursbeginn durch die Dozentin. Die Kursgebühren betragen 34 € (ab 8 Teilnehmern), 49 € (6 – 7 Teilnehmer), 74 € (4 – 5 Teilnehmer). Die Kursnummer lautet H302120Z03. Anmeldung online unter https://www.vhs-rpk.de/ oder per E-Mail an KVHS-Geschaeftsstelle@vhs-rpk.de . Ansprechpartnerin ist Anja Gerent-Schneider, Telefon: 06235 959393 (nur vormittags).

