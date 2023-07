Mannheim – „Feuergriffel”-Abschlussveranstaltung

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Theaterautor und Regisseur Henner Kallmeyer hat als “Feuergriffel”-Stadtschreiber drei Monate im Turm der Alten Feuerwache verbracht. Neben der Arbeit an seinem nächsten Jugendroman nutzte er die Zeit für Recherchen und Begegnungen. Bei verschiedenen Lesungen, Werkstattgesprächen und einem Ferienprogramm auf dem Gelände der Bundesgartenschau war er aus nächster Nähe zu erleben. Nun verabschiedet sich Henner Kallmeyer

am Dienstag, 11. Juli 2023, 17 Uhr

im Dalbergsaal im Dalberghaus, N3, 4

wieder von Mannheim.

In einem Gespräch berichtet der Autor von seinem Aufenthalt und gibt in seiner Lesung aus dem neu entstandenen Manuskript erste Einblicke in das kommende Werk. Bildungsbürgermeister Dirk Grunert verabschiedet den 9. „Feuergriffel”-Stadtschreiber und wird ihm den „Feuergriffel”-Preis der Stadt Mannheim überreichen.

Die Stadtbibliothek Mannheim schreibt alle zwei Jahre ein Aufenthaltsstipendium für Kinder- und Jugendbuchautor*innen aus. Der 10. „Feuergriffel”-Stadtschreiber wird demnach 2025 ernannt.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.

Um Anmeldung per Mail wird gebeten: stadtbibliothek.paedagogik@mannheim.de