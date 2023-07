Adelsheim: Einbruch in Firma – Zeugen gesucht

Adelsheim / Metropolregion Rhein-Neckar

INSERAT

Loewe.one - Deutschlands unabhängiger Energiekosten-Optimierer

Loewe.One

Ein unbekannter, männlicher Täter verschaffte sich am frühen Samstagmorgen unberechtigt Zutritt zu einer Firma in Adelsheim. Gegen 3.20 Uhr gelangte der Mann durch das gewaltsame Öffnen eines Seiteneingangs ins Innere des Gebäudes in der Industriestraße. Hier gelangte er ebenfalls durch Aufbrechen einer Türe in das Büro und entwendete dort einen Computer und einen Monitor.

Anschließend flüchtete der Unbekannte. Die Höhe des verursachten Sachschadens ist derzeit noch nicht zu beziffern. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Quelle: Metropolregion Rhein-Neckar News