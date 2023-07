Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA): Neues Förderprogramm für Coaching startet an der HWG Ludwigshafen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Ausschuss für Soziales und Chancengleichheit hat am 27. Juni 2023 grünes Licht für die Weiterentwicklung der Kommunalen Pflegekonferenz in Heidelberg gegeben. Die Stadt nutzt das Instrument zum Ausbau und zur Vernetzung der Infrastruktur im Bereich der Pflege. INSERAT Loewe.one - Deutschlands unabhängiger Energiekosten-Optimierer Loewe.One In einem nächsten Schritt bewirbt ... Mehr lesen »