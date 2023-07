Mudau: Zwei Verletzte bei Motorradunfall

Mudau / Metropolregion Rhein-Neckar

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Sonntagnachmittag bei Mudau. Gegen 15 Uhr befuhr ein 22-Jähriger mit seiner Kawasaki die Landesstraße 585 von Unterneudorf kommend in Fahrtrichtung Buchen. An einer Fahrbahnverengung übersah er vermutlich den verkehrsbedingt wartenden BMW einer 52-Jährigen und fuhr auf diesen auf.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 22-Jährige in die Leitplanke und seine Sozia auf das Dach des BMWs geschleudert. Beide wurden anschließend mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Quelle: Metropolregion Rhein-Neckar News