Exkursion zum Elwetritsche-Brunnen in Neustadt mit LU kompakt

Mit dem 1978 erstandenen Elwetritsche-Brunnen von Gernot Rumpf in Neustadt an der Weinstraße huldigt man dem Pfälzer Fabelwesen. Das Team von LU kompakt, Benckiserstraße 66, bietet am Mittwoch, 12. Juli 2023, eine Exkursion zum Brunnen an. Darüber hinaus werden die Teilnehmenden der Fahrt auch an einer Führung durch Neustadts Altstadt teilnehmen. Geplant ist die Anreise nach Neustadt mit der S-Bahn, Treffpunkt ist um 9.40 Uhr am Bahnhof Mitte. Teilnehmende zahlen elf Euro pro Person für den Ausflug. Für Teilnehmende ohne Dauerfahrkarte entstehen zusätzlich Fahrtkosten. Eine Anmeldung ist erforderlich bei LU kompakt, Telefon 0621 96364251 (montags bis donnerstags von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr).

Quelle: Stadt Ludwigshafen am Rhein