Kaiserslautern – Die Polizei warnt vor einer Falschnachricht, die aktuell im Internet kursiert

Kaiserslautern / Aus der MRN-News Nachbarschaft (ots) Aktuell kursiert in den Sozialen Medien das Gerücht, dass ein 15-Jähriger in Kaiserslautern seine Eltern und seinen Bruder erschossen habe. “Die Eltern sollen ihm wegen seiner schlechten Schulleistungen den Internetzugang gesperrt haben”, heißt es in dem Beitrag, der mit einem Bild illustriert ist, welches mutmaßlich die Festnahme eines Jugendlichen zeigt.

Achtung! Die Polizei stellt ausdrücklich klar, dass uns in Kaiserslautern und der gesamten Westpfalz kein solcher Vorfall bekannt ist. Klicken Sie nicht auf den im Beitrag enthaltenen Link. Sie könnten auf einer Internetseite mit Schadsoftware landen.

Quelle Polizei Kaiserslautern