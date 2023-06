Ludwigshafen – Dekanatsmusiktag in Ludwigshafen – Treffen für Kirchenchöre am 9. Juli 2023 in St. Dreifaltigkeit

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Kinder und Erzieherinnen und Erzieher der Kita am Wald in Schifferstadt sammelten Spenden für Misereor und unterstützen in diesem Jahr Madagaskar mit einer stolzen Summe von 800 Euro. Selbstverständlich lernten die Kinder auch viel über Madagaskar: Wie leben die Kinder dort, welche Tiere es gibt und was wächst dort. Begeistert hörten alle ... Mehr lesen »