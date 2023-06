Eberbach – Unbekannte zerstören Trockenmauer am Waldsofa – Sandsteine auf Wiese geworfen – Stadtförsterei muss jetzt „manipulationssicher“ betonieren

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ende April hat die Stadtförsterei am Parkplatz Bocksberg ein neues Waldsofa aufgestellt, welches von den Bürgerinnen und Bürgern begeistert angenommen wurde. Nun haben Unbekannte die ebenfalls dafür geschaffene Trockenmauer an der Talseite zerstört. Die Sandsteine wurden aus dem Verbund herausgerissen und auf die Wiese geworfen. In mühevoller Handarbeit haben die Forstwirte die Arbeiten verrichtet. Damit bei Nässe kein Matsch rund um das Sofa entsteht, wurde Schotter aufgebracht. Die Trockenmauer verhindert das Abrutschen des Materials und bietet zusätzlich wertvollen Rückzugsraum für Reptilien. Die herausgerissenen Sandsteine müssen nun wieder von der Wiese die steile Böschung heraufgetragen werden. Leider sieht man jetzt keine andere Möglichkeit, als die Mauer manipulationssicher zu betonieren.

