Haßloch – Gleich zwei Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr am Montag

Haßloch / Landkreis Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Den ersten Alarm erhielten die Wehrleute um 15:37 Uhr. Mit zwei Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften mussten sie in der Friedensstraße eine Nottüröffnung durchführen. Die Tür wurde geöffnet und die Person in der Wohnung vorgefunden. Mittels Drehleiter kam der Patient schonend nach draußen und wurde dort dem Rettungsdienst übergeben.

Neben der Feuerwehr waren die Polizei, der Rettungsdienst, sowie ein Notarzt vor Ort. Die Person wurde in ein Krankenhaus verbracht. Während der Rettungsmaßnahmen war die Friedensstraße voll gesperrt.



Einen Flächenbrand auf dem Sandbuckelgelände forderte die Wehr ab 18:46 Uhr. Durch aufmerksame Passanten wurde dort eine große Rauchsäule gemeldet. Ein auf einem Gartengrundstück aus bisher unbekannten Gründen ausgebrochenes Feuer, breitete sich aufgrund des Windes in östlicher Richtung aus. Die Feuerwehr, welche hier mit zehn Fahrzeugen und 38 Wehrfrauen und- männer anrückte, konnte das Feuer rechtzeitig löschen, bevor es irgendwelche Gebäude auf dem Sandbuckel erreichen und beschädigen konnte. Dennoch brannten ca. 14.000 m² Grasland, Bäume und Gebüsche nieder. Die Feuerwehr setzte hier auch erfolgreich ihre Waldbrandausrüstung ein. Aufgrund der großen Fläche wurden ca. 30.000 Liter Löschwasser verbraucht, welches im Pendelverkehr an die Einsatzstelle gebracht werden musste. Aus diesem Grund war auch die L532 in Richtung Neustadt bis zum Einsatzende gesperrt.

Ein Feuerwehrmann verletzte sich bei diesem Einsatz leicht und wurde zur Untersuchung an den Rettungsdienst übergeben.



Bei den Nachlöscharbeiten entdeckten die Wehrleute einen Igel, der sichtlich nicht verletzt war und in sichere Bereiche umgesetzt wurde

Auch bei diesem Einsatz waren Kräfte von Polizei und Rettungsdienst sowie der “Schnelleinsatzgruppe Sanitätsdienst” (SEG San), des DRK-Ortsverein Haßloch-Meckenheim, vor Ort. Mitglieder der Alters- und Ehrenabteilung der Feuerwehr Haßloch kümmerten sich um die Verpflegung der Einsatzkräfte. Auch Bürgermeister,Tobias Meyer machte sich ein Bild von der Lage.

Nachdem alle Fahrzeuge einsatzbereit aufgerüstet waren, konnten die letzten Kräfte gegen 22:00 Uhr das Gerätehaus verlassen.

