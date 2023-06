Ludwigshafen – Brandstiftung – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am frühen Sonntagmorgen (25.06.2023), zwischen 02:00 und 03:30 Uhr, entzündeten in der Hauptstraße (Ecke Hilgundstraße) Unbekannte eine vor einem Mehrparteienhaus auf der Straße abgelegte Matratze. Das Feuer ließ das Schaufenster eines im Erdgeschoss befindlichen Geschäftes bersten und verursachte Rußschäden an der Hausfassade, griff jedoch nicht auf das Gebäude über, weshalb keine Personen zu Schaden kamen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Identität der Täter geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

INSERAT

Loewe.one - Deutschlands unabhängiger Energiekosten-Optimierer

Loewe.One