Ludwigshafen – Im Freibad bestohlen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Den Sonntagnachmittag (25.06.2023) verbrachten drei Teenager im Willersinnfreibad, wo sie gegen 17:00 Uhr ihren Platz verließen und eine Tasche mit Wertgegenständen zurückließen. Als sie circa eine halbe Stunde später zurückkehrten, war die Tasche nicht mehr da. Weitere Badegäste hatten beobachtet, wie eine männliche Person mit Bart und Sonnenbrille die Tasche an sich genommen habe. Wer hat die Tat beobachtet und kann Angaben zur Identität des Täters machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang: Lassen Sie Ihre Wertsachen nie unbeaufsichtigt! Weitere Tipps erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de . Wir möchten, dass sie sicher Leben – Ihre Polizei