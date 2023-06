Worms / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Am Sonntagmittag kam es gegen 14:00 Uhr auf der L439 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 80-jährigen PKW-Fahrer sowie einer 48-jährigen Fahrradfahrerin. INSERAT Loewe.one - Deutschlands unabhängiger Energiekosten-Optimierer Loewe.One Zuvor wurde durch die Radfahrerin eines E-Bike, welche sich in Begleitung ihres 51-jährigen Ehemannes befand, die L439 aus Fahrtrichtung Osthofen kommend in Fahrtrichtung ... Mehr lesen »