Ludwigshafen – Auffahrunfall im dichten Verkehr führt zu Teilsperrung der A61

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar (ots)

Am Freitag, den 23.06.2023, kam es gegen 18.17 Uhr auf der A61 in Richtung Koblenz, kurz nach dem Autobahnkreuz Ludwigshafen zu einem Auffahrunfall bei dem insgesamt 5 Autos beteiligt waren. Aufgrund einer Baustelle auf der A61, Höhe des Autobahnkreuzes Frankenthal, kam es zu Stauungen auf diesem Streckenabschnitt. Der 38jährige Fahrer eines Toyota Kogyo schaffte es aufgrund zu geringen Sicherheitsabstandes nicht mehr rechtzeitig zu bremsen und fuhr auf seinen Vordermann auf. Dadurch kam es zu einer Kettenreaktion in deren Folge insgesamt 4 weitere Autos beschädigt wurden.

Bei dem Unfall wurde eine 48-jährige Mitfahrerin in einem der unfallbeteiligten Auto leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 20000EUR. Außerdem musste der linke Fahrstreifen der A61 für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden.

Neben der Polizei war der Rettungsdienst und die Feuerwehr Ludwigshafen im Einsatz.