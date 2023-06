Mannheim – Auto überschlägt sich auf der #A6

BAB 6 / Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots)

INSERAT

Loewe.one - Deutschlands unabhängiger Energiekosten-Optimierer

Loewe.One

Am 23.06.2023 um kurz vor Mitternacht kam es auf der BAB 6 in Höhe des Autobahnkreuzes Viernheim zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Eine 23-jährige Fahrzeugführerin befuhr die BAB 6 von Mannheim kommend in Fahrtrichtung Frankfurt, als diese aus noch bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Aufgrund dessen kollidierte sie mit den seitlichen Schutzplanken und überschlug sich in der Folge. Letztlich kam das Fahrzeug auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrzeugführerin konnte das verunfallte Fahrzeug selbstständig verlassen und wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Zur weiteren medizinischen Abklärung wurde die Fahrzeugführerin durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der PKW musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Vor Ort waren neben dem Rettungsdienst und der Polizei auch die Berufsfeuerwehr Mannheim im Einsatz.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 EUR.

Die weiteren Ermittlungen werden durch den Verkehrsdienst Mannheim geführt.