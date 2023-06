Hockenheim – Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft HoRAN sind nun mit einem Krisenhandbuch für den Ernstfall gewappnet

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Kommunen erarbeiten gemeinsam mit Experten der EnBW individuelle Krisenkonzepte Altlußheim. Was tun im Krisenfall? Um dieser Frage nachzugehen und für den Ernstfall gerüstet zu sein, hatten die Teams der vier Kommunen der Verwaltungsgemeinschaft HoRAN jeweils separat pro Gemeinde, zusammen mit EnBW-Krisenexperten verschiedene Bedrohungslagen und Szenarien diskutiert. Hieraus wurden jeweils Lösungsstrategien in verschieden Arbeitsworkshops zusammen mit der Kommune entwickelt. Die Ergebnisse hat die EnBW in individuellen, jeweils auf die Bedürfnisse der jeweiligen Kommune zugeschnittenen Krisenhandbüchern, festgehalten. Diese übergab Ralf Strohecker, Kommunalberater der EnBW-Tochtergesellschaft Netze BW, nun im Rathaus von Altlußheim offiziell an die Bürgermeister von Hockenheim, Reilingen, Altlußheim und Neulußheim. Die möglichen negativen Folgen klimatischer Veränderungen haben nicht nur Einfluss auf die natürliche Umwelt, sondern auch auf kritische Infrastrukturen und den ganz normalen Alltag.

INSERAT

Loewe.one - Deutschlands unabhängiger Energiekosten-Optimierer

Loewe.One

Von unterschiedlichsten Bedrohungsszenarien wie Hochwasser, Starkregen, Unwetter sowie wie langanhaltende Stromausfälle können auch die HoRAN-Kommunen betroffen werden. Selbst in solchen Situationen müssen sie handlungsfähig. Gemäß Artikel 5 des Katastrophen-schutzgesetzes steht jede Kommune in der Pflicht ein Notfallmanagement mit Alarm- und Einsatzplänen für ihren Zuständigkeitsbereich zu entwickeln. „Im Krisenfall müssen wir schnell und professionell handeln. Dazu sind wir verpflichtet und das erwarten unsere Bürgerinnen und Bürger auch von uns“, betont Hockenheims Oberbürgermeister Marcus Zeitler auch stellvertretend für seine drei anderen Amtskollegen. „Das Krisenhandbuch hilft uns dabei, dieser Aufgabe gerecht zu werden.“ „Mit dem Krisenhandbuch sind wir nun für den Notfall sehr gut gewappnet und können in Notsituationen zügig und angemessen reagieren. Wir hoffen natürlich, dass wir von den beschriebenen Ereignissen verschont bleiben. Gerade auch die aktuellen politischen Ereignisse zeigen uns, dass in Krisenzeiten eine gute Vorbereitung unumgänglich ist“, so Marcus Zeitler.

„Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit den vier Kommunen ein professionelles Krisenkonzept entwickeln und dabei unser Know-how einbringen konnten. Die örtlichen Strukturen sind überall unterschiedlich. Wichtig ist, dass jede Kommune individuell betrachtet wird, um in Krisenlagen schnell reagieren zu können und die Kräfte perfekt zu bündeln“, erläutert Margot Fritz, Krisenexpertin der EnBW AG. „Das ist ein weiteres Zeichen unserer sehr guten Zusammenarbeit“, ergänzt Kommunalberater Ralf

Strohecker.