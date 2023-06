Ludwigshafen – CDU: Beschlüsse zur Stadtstraße stehen – Diskussion durch Bündnis 90/ Die GRÜNEN unverantwortlich

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. „Es ist unverantwortlich, eine völlig von Beschlüssen losgelöste Diskussion anzufangen,“ so kommentiert Christoph Heller, CDU-Stadtrat und baupolitischer Sprecher seiner Fraktion die Vorschläge von Bündnis 90/ Die Grünen. Das Planfeststellungsverfahren für die Helmut-Kohl-Allee ist auf einem guten Weg. Die Dimension der neuen Stadtstraße ist durch die Fördermittelgeber festgelegt.

Die Gestaltung wurde in einer umfangreichen Bürgerbeteiligung erarbeitet. „Wir sind nicht an dem Punkt, an dem wir irgendwelche Planspielchen machen könnten. Das sollte Bündnis 90/ Die Grünen als Stadtratsfraktion eigentlich wissen.“, so Heller weiter.

„Im Übrigen ist die Verkehrswende bisher nur ein Phantom, dass durch grüne Fantasien geistert. Bisher haben wir allenfalls den Ansatz einer Antriebswende. Da müssen wir uns den Tatsachen stellen. Die Wirtschaft ist derzeit unter enormen Druck. Wir wollen die Arbeitsplätze erhalten, dazu brauchen wir auch eine Stadtstraße. Ich empfehle den Blick über den Rhein auf die fehlgeschlagenen Experimente in Mannheim. So soll es nicht laufen!“, so Heller zum Schluss.

Quelle CDU Stadtratsfraktion Ludwigshafen