Heidelberg – NACHTRAG – Brandausbruch in der Emmmertsgrundpassage

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) INSERATKarriere.Mannheim.de Auf den Waldparkplätzen neben der L 538 zwischen Bellheim und Westheim kam es in den letzten Wochen vermehrt zu Diebstählen aus Pkw. So geschehen auch am Samstagnachmittag, zwischen 15.00 Uhr bis 19.00 Uhr. An 2 Pkw wurden jeweils die Scheiben eingeschlagen und die Wertgegenstände aus dem Innenraum entwendet. Die ... Mehr lesen »