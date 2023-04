Speyer – Basteln für den guten Zweck – Katholische Frauenverbände setzen sich für Erdbebenopfer ein

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Nach dem schweren Erdbeben in Syrien und der Türkei ist nichts mehr, wie es mal war. In den von den schweren Erdbeben getroffenen Gebieten sind die Menschen auch 9 Wochen nach der Naturkatastrophe auf Hilfe angewiesen, um den Wiederaufbau voranzubringen. Mit einer Bastelaktion zu Ostern setzte sich eine Mitarbeiterin des Herz-Jesu-Klosters in Neustadt a.d.W für die Betroffenen vor Ort ein. Anlässlich des Frauenbegegnungstages der katholischen Frauenverbände, Katholischer Frauenbund (KFB) und Katholischer deutscher Frauenbund (KDFB), im Herz-Jesu-Kloster Neustadt bot sie selbst gebastelten Osterschmuck gegen eine freiwillige Spende an.

„Ich hätte einfach 100 € spenden können. “, sagt Quynh-Tram Trinh-Do, „Doch die Idee wie in der Bibel aus einem Samenkorn etwas viel Größeres zu machen und damit anderen zu helfen, gefiel mir sehr.“ Bereits seit 2014 bastelt sie gemeinsam mit ihrem Sohn David und Freunden Oster- und Weihnachtsschmuck, um die Aktion „Kinder helfen Kindern“ zu unterstützen. „Der Erlös in diesem Jahr soll dazu beitragen, ein wenig das Leid der Erdbebenopfer in Syrien zu lindern.“ „Mit ihrer Spende leisten Sie einen wichtigen Beitrag und schenken Hoffnung.“, betont Dr. Wolf, Diözesanleiter der Malteser im Bistum Speyer. „Es besteht weiterhin hoher Hilfsbedarf in der Erdbebenregion und man darf nicht aufhören die notleidenden Menschen zu unterstützen. „Jede Spende hilft und wir danken den Frauen vom KFB- und KDFB und besonders Ihnen, Frau Trinh-Do, ganz herzlich für ihre Initiative und Ihre Spende in Höhe von 650,- Euro für die Erdbebenhilfe.“

Die Malteser sind Mitglied der „Aktion Deutschland Hilft“. Wer die Arbeit der Malteser unterstützen möchte, kann hierzu das folgende Spendenkonto nutzen:

Malteser Hilfsdienst e. V.

IBAN: DE10 3706 0120 1201 2000 12

S.W.I.F.T.: GENODED 1PA7

Stichwort: “Erdbeben Türkei/Syrien“

Oder online: www.malteser.de/spenden