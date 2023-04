Rhein-Pfalz-Kreis – Katalysatoren in Otterstadt entwendet- Tatverdächtige ermittelt

Otterstadt / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

Am frühen Sonntagmorgen konnten drei mutmaßliche Täter nach einem Diebstahl von Katalysatoren in Otterstadt durch die Polizei festgestellt werden. Gegen 05:35 Uhr verständigte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei in Speyer, da er auf einem Parkplatz in der Kollerstraße zwei bis drei Personen beobachtet hatte, die sich an einem dort geparkten Fahrzeug zu schaffen machten. Die Beamten stellten fest, dass der Katalysator am besagten Fahrzeug entfernt wurde. Im Zuge der Nahbereichsfahndung konnte im Bereich Speyerer Straße ein PKW mit drei Insassen kontrolliert werden. Im Fahrzeug befanden sich zwei Männer im Alter von 32 und 33 Jahren. Am Steuer saß eine 37-jährige Frau. Bei der Durchsuchung des PKW fanden die Beamten unter anderem einen Industriewagenheber und eine Metallsäge. Der 33-Jährige Mann wies eine mit Öl verschmutzte Kleidung auf. Bei Überprüfung der Fahrtüchtigkeit konnte bei der Fahrerin Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholwert ergab einen Wert von 0,7 Promille. Die Tatverdächtigen wurden alle zur Dienststelle gebracht. Ein auf der Dienststelle durchgeführter gerichtsverwertbarere Alkoholtest bei der Fahrerin ergab einen Wer 0,46 Promille. Nach Beendigung einer Wohnungsdurchsuchung und weiterer polizeilicher Maßnahmen wurden alle wieder auf freien Fuß gesetzt.