Speyer – Schmuck und Münzen im Wert von 3.000 Euro durch Schockanruf erbeutet

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar (ots)

Am Abend des 14.04.2023 erklärten wechselnde unbekannte Anrufer der 89-jährigen Geschädigten, dass ihr Sohn einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem ein Kind überfahren worden sei. Das Kind sei in Folge des Unfalls verstorben. Zur Abwendung einer Inhaftierung ihres Sohnes müsse sie nun eine Kaution bezahlen. Der Betrugsversuch wurde durch die Geschädigte nicht erkannt, weshalb sie im weiten Verlauf diversen Schmuck und Sammlermünzen im Gesamtwert von rund 3.000EUR in einem Sack verstaute und einem der Täter, der die Geschädigte in der Brahmsstraße aufsuchte, übergab. Den männlichen Täter konnte die Geschädigte nicht näher beschreiben. Es habe sich um einen unscheinbaren Mann im Alter zwischen 12 und 25 Jahren gehandelt.

Wer kann Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen im Bereich der Brahmsstraße geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter Tel. 06232 / 137 – 0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.