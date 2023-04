Frankenthal – Baldauf: Kernenergie nicht verteufeln – Auch in Zukunft braucht es moderne Atomkraftwerke

MAINZ / Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Mit dem Abschalten der noch verbliebenen drei Atomkraftwerke an diesem Samstag endet in Deutschland die Ära der Atomkraft – vorerst. Der CDU-Landesvorsitzende Christian Baldauf MdL erneuert aus aktuellem Anlass seine Forderung nach dem Bau neuer, hochmoderner Kernkraftwerke in Deutschland: „Wenn wir die Folgen des Klimawandels und der Erderwärmung aufhalten wollen, werden wir nicht um die Nutzung der Atomkraft herumkommen.“ Baldauf wirbt deshalb für einen ideologiefreien und ehrlichen Umgang mit der Kernenergie: „Forschung und Technologie eröffnen uns heute ganz neue Möglichkeiten der Atomenergie. Eine neue Generation kleinerer Kraftwerke könnte schon in zehn Jahren zu einer sicheren und sauberen Energieversorgung beitragen. Jede Kilowattstunde, die wir CO2-frei produzieren können, sollten wir auch produzieren. Es wird in Zukunft auf den richtigen Mix bei der Energieversorgung ankommen.“

Stattdessen setze die Bundesregierung weiter auf Gasverstromung – und auf dreckige Kohlekraftwerke. „Das schadet dem Klimaschutz! Die ambitionierten Klimaziele zu erreichen, das wird nur unter Beteiligung der Kernenergie gelingen.“

Der rheinland-pfälzische CDU-Chef macht sich für den Bau sogenannter Small Modular Reactors (SMR) stark – kleinerer, moderner Kernkraftwerke also. Diese könnten bereits in zehn Jahren den zuletzt geleisteten Anteil des Atomstroms am gesamten Bedarf liefern. „Wir dürfen hier keine Scheu haben. Wir brauchen den Mut, massiv in Forschung und Technologie zu investieren. Gleichzeitig müssen wir den Bürgerinnen und Bürgern ihre zwar nachvollziehbaren, aber größtenteils irrationalen Ängste nehmen. Unsere europäischen Nachbarländer machen es uns vor. Deutsche Atomkraftwerke waren und sind die sichersten der Welt! Die neuen Reaktoren laufen deutlich effizienter und produzieren daher auch weniger radioaktiven Müll.“

Das Ziel des CDU-Landeschefs ist klar: „Ich möchte eine sichere und bezahlbare Energie für die Zukunft, für die Bürgerinnen und Bürger, aber auch für unsere Industrie. Um das zu schaffen, wird es um den richtigen Mix an Energieträgern gehen. Wir müssen die erneuerbaren Energien massiv ausbauen, aber wir dürfen auch Technologien der Kernspaltung und Kernfusion nicht sofort verteufeln, sondern müssen vielmehr die Chancen in den Blick nehmen. Wir brauchen auch in Deutschland ein klares Bekenntnis zu diesen Techniken.“

Quelle CDU Rheinland-Pfalz