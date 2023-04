In fünf Schritten zum Vorleseprofi – Fortbildungsreihe „Vorlesen und Erzählen“ in der Stadtbücherei Frankenthal

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar

Die Stadtbücherei Frankenthal bietet am Montag, 24. April von 9 bis 13 Uhr eine Fortbildung für Lehrkräfte, Erzieher, pädagogische Fachkräfte und Interessierte zum Thema Vorlesen an.

In verschiedenen Vorlesesituationen werden das Spiel mit Stimme, Betonung und Lesetempo trainiert. Wie wählt man das passende Buch aus? Wie gestaltet man eine angenehme Atmosphäre? Ziel des Seminars ist es, sich beim Vorlesen wohlzufühlen und die Zuhörer in den eigenen Bann zu ziehen. Gemeinsam wird in kurzweiligen Übungen erarbeitet, wie man Texte ausdrucksstark in Szene setzt und Worte im Kopf in Bilder verwandelt. Mit den im Workshop erarbeiteten Techniken können erwachsene Zuhörer selbst mit bekannten Texten unterhalten werden. Kinder werden in Geschichtenwelten hineingezogen und auch die Kleinsten können dem Vorgelesenen folgen.

Die Teilnahmegebühr beträgt 20 Euro. Anmelden kann man sich telefonisch unter 06233 89 630, per Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de oder persönlich vor Ort in der Welschgasse 11 zu den Öffnungszeiten (Dienstag bis Freitag 10 bis 18 Uhr und Samstag 10 bis 15 Uhr).

Quelle: Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)