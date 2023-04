Sechs neue E-Kehrrichtfahrzeuge für den Einsatz in Mannheim

Ludwigshafen / Frankenthal / Mainz . Mit großer Anteilnahme reagieren die Freundinnen und Freunde in der rheinland-pfälzischen CDU auf den Tod des ehemaligen Landtagabgeordneten und CDU-Kreisvorsitzenden Arnold Schmitt. Der aus Riol bei Trier stammende Christdemokrat verstarb am Samstag im Alter von 68 Jahren. Am 18. Mai 2006 war Arnold Schmitt erstmals in den rheinland-pfälzischen Landtag ... Mehr lesen »