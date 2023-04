Ludwigshafen – #NoNotruf

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht auf Freitag (31.03.2023), gegen 2 Uhr, versuchten zwei Männer in einen Handyladen in der Mundenheimer Straße einzubrechen. Zeugen beobachteten die Tat und alarmierten die Polizei. Die Männer, ein 21-Jähriger und ein 26-Jähriger, flüchteten vor den Polizeikräften. Sie konnten nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß widerstandslos vorläufig festgenommen werden. ... Mehr lesen »