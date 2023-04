Harthausen – Wohnungseinbruch – tatverdächtige Jugendgruppe gesucht – Zeugenaufruf

Harthausen/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag gegen 18:45 Uhr hebelten unbekannte Täter die Eingangstür eines Einfamilienhauses in der Speyerer Straße in Harthausen auf und entwendeten einen Schlüssel. Sie durchwühlten weiterhin einen Geräteschuppen sowie die Garage, entwendeten hieraus aber offenbar nichts. Die Hausbewohnerin wurde durch Geräusche auf die Tatverdächtigen aufmerksam und traf sie im Hof des Anwesens an. Die Tatverdächtigen verhielten sich ihr gegenüber ungebührlich und verließen auf Ansprache das Anwesen. Bei ihnen handelte es sich um eine Gruppe Jugendlicher, die aus drei jungen Männern und zwei jungen Frauen bestand. Da die Polizei erst mit Zeitverzug verständigt wurde, trafen die Beamten die Tatverdächtigen nicht mehr an. Der an der Tür entstandene Sachschaden lässt sich noch nicht beziffern.

Wer hat die Tat oder eine Jugendgruppe im Bereich der Speyerer Straße / Zwerchgasse beobachtet oder kann Angaben zur Zusammensetzung der verdächtigen Jugendgruppe machen? Hinweise nimmt die Polizei Speyer telefonisch unter 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.