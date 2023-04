Mannheim – Maimarkt-Matinee des Seniorenbüros

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Unter dem Motto „Froh und Heiter“ veranstaltet das Seniorenbüro des Fachbereichs Arbeit und Soziales am Freitag, 5. Mai, wieder die beliebte Maimarkt-Matinee im großen Festzelt auf dem Maimarktgelände. Ab 10 Uhr wird ein abwechslungsreiches Musik- und Unterhaltungsprogramm angeboten. Mit dabei ist der Entertainer „Alois Wiehl“ mit Stimmungsmusik. Jeanette Friedrich, Hauptdarstellerin des Musicals „Ein Lied kann eine Brücke sein“, das an 15 Abenden auf der BUGA 23 aufgeführt wird, präsentiert erste musikalische Eindrücke. Das Musical erzählt in Teilen die Geschichte von Joy Fleming, schlägt dabei aber auch eine Brücke zu den Herausforderungen unserer Zeit. Außerdem können sich die Besucher auf den Auftritt der Mannheimer Seebären freuen. Die Karten sind im Vorverkauf über das Seniorenbüro in der Kurpfalzpassage, K 1, 7- 13 von montags bis donnerstags 8 bis 15 Uhr und freitags 8 bis 12 Uhr erhältlich. Vorverkaufskarten gibt es auch beim Seniorenrat e. V. im Stadthaus N 1. Im Eintrittspreis von 8 Euro sind der Einlass zum Maimarktgelände und ein kleiner Imbiss mit Getränk im Festzelt enthalten.

Nähere Informationen zum Kartenverkauf erhalten Sie im Seniorenbüro unter der Telefon-Nummer 293 3176.