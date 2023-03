Manheim – NACHTRAG – Unfall an der Kreuzung Inselstraße / Bonadiestraße

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am Dienstag gegen 16:20 Uhr befuhr eine 47-jährige Radfahrerin verbotswidrig den für sie linken Radweg auf der Landauer Straße in Richtung Römerberg. Währenddessen fuhr ein 43-jähriger PKW-Fahrer vom Gelände einer Bäckerei in der Landauer Straße in den fließenden Verkehr ein und übersah hierbei die von rechts kommende Radfahrerin, die daraufhin mit ... Mehr lesen »