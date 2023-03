Volkshochschule Heidelberg: Tolle Osterferienangebote der für Kinder und Jugendliche!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) -Wer in den Osterferien noch nichts vor hat, wird hier sicher fündig:17- bis 18-Jährige, die sich gezielt auf das Abitur in Französisch vorbereiten möchten, können im Kurs „Fit fürs Französisch-Abi“ vom 11. bis 14.4. die nötigen Kenntnisse erwerben. Jugendliche zwischen 10 und 16 Jahren, die Spaß am Programmieren haben, werden vom 13. bis 15.4. in „Spiele programmieren mit SCRATCH“ kreativ. Am 13. und 14.4. können sich Schüler*innen ab der 7. Klasse im Kurs „PowerPoint für GFS und andere Referate“ auf anstehende Präsentationen vorbereiten. 13- bis 17-Jährige haben am 15.4. die Wahl: Wer gerne als Babysitter jobben und hierzu Wissenswertes lernen möchte, kann das „Babysitterdiplom“ erwerben. Wer seine Kenntnisse zeitgemäßer und altersgerechter Umgangsformen auffrischen möchte, ist beim „Jugend-Knigge“ genau richtig.

Anmeldung für diese Osterferien-Kurse bei:

Volkshochschule Heidelberg, Tel. 06221/9119-11 oder unter www.vhs-hd.de.

vhs Heidelberg, Bergheimer Str. 76, 69115 Heidelberg