Neumühle – Fachgerechter Transport von Pferden: Lehrgang mit Abschlusstest im Hofgut Neumühle

Neumühle / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wer Pferde in Verbindung mit einer wirtschaftlichen Tätigkeit über Strecken von mehr als 65 Kilometer transportieren möchte, benötigt einen Befähigungsnachweis für ihren Transport. Ein Lehrgang mit Abschlusstest im Hofgut Neumühle bei Münchweiler an der Alsenz am Samstag, 29. April, von 9 bis etwa 19 Uhr vermittelt alles Wissenswerte. Zunächst geht es am Vormittag um die gesetzlichen Grundlagen und wie man beurteilt, ob das Pferd transportfähig ist und wie man ein gestörtes Allgemeinbefinden, Angst- und Stresssymptome und Abwehrverhalten erkennt. Darüber hinaus wird vermittelt, wie man das Pferd auf dem Transport richtig versorgt, wann Pausen einzulegen sind und was bei einem Unfall zu tun ist. Am Nachmittag steht der richtige Pferdeanhänger im Mittelpunkt, wie er ausgestattet sein soll und wo verladen wird, wie sich Hilfspersonen verhalten sollen, wie genau man beim Verladen vorgeht, was zu tut ist, wenn es Verlade- oder Dominanzprobleme gibt, und welche Fahrtechnik angewandt werden soll. Außerdem wird das richtige Verladen der Pferde demonstriert, das heißt, es wird gezeigt, wie man die Tiere und das Anhängergespann vorbereitet. Anschließend ist der Test zu absolvieren. Mitzubringen sind Schreibmaterialien und wetterfeste Kleidung, da der Praxisteil im Freien erfolgt.

Der Lehrgang findet in Absprache mit der zuständigen Behörde in Rheinland-Pfalz statt; den Befähigungsnachweis stellt das jeweils zuständige Veterinäramt auf Antrag aus. Eine Anmeldung über das entsprechende Formular auf www.hofgut-neumuehle.de (Seminare) sollte umgehend erfolgen. Die Gebühr inklusive Verpflegung beträgt 130 Euro; das Hofgut Neumühle bietet gegen Aufpreis auch eine Übernachtungsmöglichkeit an. Bei Fragen steht Beate Hlawitschka, b.hlawitschka@neumuehle.bv-pfalz.de, Telefon 06302 603-22, zur Verfügung.