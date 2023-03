Ludwigshafen – Prof. Dr. Armin Grau, MdB zur aktuellen Debatte um das Ende des Verbrennermotors

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar Zur aktuellen Debatte um ein Ende des Verbrennermotors in Neuwagen ab 2035 äußert sich der Grüne Bundestagsabgeordnete Prof. Dr. Armin Grau, Mitglied im Gesundheits- und im Umweltausschuss und Berichterstatter u.a. für das Thema “Umwelt und Gesundheit” wie folgt:

“Aktuellen Umfragen zufolge ist eine Mehrheit der Befragten in Deutschland gegen ein Ende des Verbrennermotors ab 2035. Eine längerfristige Weiternutzung der Verbrennertechnik in PKWs würde den Einsatz von e-fuels erforderlich machen, um das Ziel der Klimaneutralität erreichen zu können. In der aktuellen Debatte wird dabei zurecht auf den geringen Wirkungsgrad von e-fuels (rund 13%) im Vergleich zu batterieelektrischen Antriebsformen (rund 73%) und auf die hohen Kosten hingewiesen. Ein Argument kommt in der aktuellen Debatte aber noch zu kurz; das ist die gesundheits- und umweltschädliche Wirkung der Verbrennertechnik. Die Verwendung von e-fuels ist dabei allenfalls geringgradig weniger schädlich als die von fossilen Kraftstoffen; dies gilt sowohl für den Ausstoß von Stickoxiden als auch für Feinstaubpartikel. Dies haben Studien des ADAC und des Thinktanks T&E gezeigt. Feinstaub und Stickoxide erhöhen das Risiko für Lungenerkrankungen einschließlich Bronchialkarzinomen und von Gefäßerkrankungen wie Herzinfarkt und Schlaganfall. Alleine um unserer Gesundheit willen ist ein Ausstieg aus der Verbrennertechnik überfällig.”

Laut ARD-Deutschland-Trend letzter Woche sprechen sich 67% der befragten Deutschen gegen ein Ende des Verbrennermotors in Deutschland aus.

Analysen des ADAC und des Thinktank T&E haben bereits 2022 gezeigt, dass die klimaschädlichen Emissionen von mit e-fuels betriebenen PKW im Vergleich zu solchen mit konventionellem Kraftstoff im Tank allenfalls geringfügig niedriger liegen.

