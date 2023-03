Speedwayrennen am 10. April 2022 in Herxheim

Herxheim / Landau / Metropolregion Rhein-Neckar

INSERAT

Umfrage zum Ende des Verkehrsversuchs autofreie Innenstadt Mannheim

Mit dem Deutschen Speedway-Paar-Cup eröffnet die Motorsportvereinigung Herxheim die Saison der Motorradsportler. Sieben qualifizierte Teams kämpfen im Paarfahren um den nationalen Meistertitel. Bei der Ausgeglichenheit des Fahrerfeldes sind auf dem 283 m kurzen Oval rasante Kurvenkämpfe vorprogrammiert. Die Farben der MSV Herxheim vertreten Max Dilger und Erik Bachhuber, denen ein Podiumsplatz zugetraut wird. Wie im Vorjahr, so macht auch heuer der Bayern-Cup, eine Serie, die dem Nachwuchs vorbehalten ist, wiederum Station im Waldstadion. So gibt zum Auftakt gleich zwei Rennen. Der Renntag beginnt um 9:30 Uhr mit dem Training, bereits um 10:30 Uhr starten die ersten Rennläufe zum Bayern-Cup. Punkt 14:00 Uhr hebt sich das Startband zum Speedway-Paar-Cup. Spannung in allen Klassen ist garantiert. Der Eintrag beträt 15 € auf allen Plätzen, auch auf der 1.200 Zuschauer fassenden Tribüne. Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahre zahlen 8 € , Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt.

Quelle: MSV Herxheim