Walldorf – Körperverletzung vor Einkaufsmarkt

Walldorf / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

Bereits am Donnerstag, dem 12.01.23, kam es in den Abendstunden, gegen 22.00 Uhr in der Nußlocher Straße, bei einem dortigen Einkaufsmarkt, zu einem Körperverletzungsdelikt. Eine fünfköpfige Personengruppe griff unvermittelt einen 63-jährigen Mann an. Dieser wurde hierbei von einem bislang unbekannten Mann mit mehreren Faustschlägen ins Gesicht geschlagen. Ein weiterer bislang unbekannter Mann versetzte dem 63-jährigen mehrere Tritte an die Hüfte. Nach ersten Ermittlungen ist lediglich bekannt, dass es sich bei der fünfköpfigen Personengruppe um junge Männer im Alter von 18-20 Jahren handelt. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar, weshalb der Polizeiposten Walldorf nun die Ermittlungen aufgenommen hat und auf der Suche nach Zeugen ist, welche Hinweise zur Tat oder den bislang unbekannten Tätern machen können. Diese melden sich bitte unter Tel.: 06227 8419990.