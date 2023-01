Speyer – SparkasseVorderpfalz: Bau- und Immobilienmesse sorgt für Überblick

Ludwigshafen / Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar.

Fragen persönlich klären

Wer Ideen, Tipps und Trends zum Thema Immobilie sucht, ist auf der „BAU- UND IMMOBILIENMESSE MEINZUHAUSE! SPEYER“ am 4. und 5. Februar 2023 im Technik Museum Speyer richtig. „Im persönlichen Gespräch mit Immobilienexperten der Sparkasse Vorderpfalz können Fragen zu Kauf und Verkauf eines Hauses oder einer Wohnung geklärt werden. Am Stand der Sparkasse sind eine Vielzahl von Häusern, Wohnungen und Grundstücken zu sehen. Das Spektrum reicht hierbei von der kleinen preisgünstigen Eigentumswohnung über attraktive Baugrundstücke bis hin zum exklusiven, freistehenden Einfamilienhaus und der Kapitalanlage“, betont Christopher Schulz, Leiter Immobilienvermittlung der Sparkasse Vorderpfalz.

Individuelle Beratung ist wichtig

Auch wenn es bestimmte Grundregeln bei Immobilien gibt: Jedes Projekt und jede Situation benötigt eine individuelle Vorbereitung. Christopher Schulz erklärt: „Käufer oder Verkäufer einer Immobilie haben es mit vielen Herausforderungen zu tun. Es gilt, die Preisverhandlungen mit dem Käufer bzw. Verkäufer zu führen, sich gegebenenfalls über dessen Bonität zu informieren, sich um den Kauf-/Verkaufsvertrag zu kümmern und den Notartermin sowie die Übergabe vorzubereiten. Viele Verkäufer unterschätzen auch den enormen Aufwand, den ein Verkauf mit sich bringt. Jede Immobilie muss genau für den Verkauf vorbereitet werden – von allen relevanten Unterlagen bis hin zu Planung der Besichtigungen. Außerdem werden häufig wichtige Details für den Kaufvertrag nicht beachtet, was letztlich auch zur Rückabwicklung des Verkaufs führen kann. Antworten zu diesen und vielen weiteren Themen geben unsere Immobilienexperten auf der Bau- und Immobilienmesse“, so Schulz.

Bildunterschrift:

Christopher Schulz, Leiter Immobilienvermittlung der Sparkasse Vorderpfalz (r.) betont: „Die Experten der Sparkasse Vorderpfalz informieren und beraten auf der „BAU- UND IMMOBILIENMESSE MEINZUHAUSE! SPEYER“.



