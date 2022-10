Waldsee – Unfall mit verletztem Rollerfahrer – Unfallhergang unklar

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Dienstag (18.10) findet in der 2. Hauptrunde vom DFB-Pokal das Heimspiel vom SV Waldhof Mannheim gegen den Zweitligisten 1. FC Nürnberg im Mannheimer Carl-Benz-Stadion um 18 Uhr statt. Die Waldhöfer sind mit einem 5:3-Heimsieg nach Elfmeterschießen gegen Holstein Kiel in der 1. Runde vom DFB-Pokal weiter gekommen. In der 3. Liga hat ... Mehr lesen »