Germersheim – #B272 – Schwerer Unfall – Fahrer schwer verletzt

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar „Auf nach Assisi“ heißt es in diesen Tagen für die rund 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Diözesanwallfahrt 2022 des Bistums Speyer. Am frühen Morgen des 13. Oktober starteten bereits die beiden Wandergruppen per Fernreisebus in der (Saar-)Pfalz. Diese Wallfahrer werden sich … »