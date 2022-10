Rhein-Pfalz-Kreis / Dudenhofen / Harthausen / Metropolregion Rhein-Neckar.

K l e i n e A n f r a g e

des Abgeordneten Michael Wagner (CDU)

Verkehrssituation in Harthausen – massive Verkehrsverdichtung aufgrund von verschiedenen Umleitungen durch Harthausen.

Der eh schon sehr stark belastende Durchfahrtsverkehr durch die Ortsgemeinde Harthausen hat sich in der letzten Woche nochmals durch die halbseitige Sperrung der B 39 verstärkt. Der gesamte von Neustadt kommende Verkehr wird nun durch Harthausen geleitet und beeinträchtigt dabei gewaltig die Verkehrssituation in der Speyerer und Schwegenheimer Straße. Hinzu kommt eine weitere Belastung aufgrund vieler Ausweichfahrer, die eine Baustelle auf der B 9 und somit einen potenziellen Stau umfahren wollen. Letztlich droht eine verkehrstechnische Zuspitzung noch aus der geplanten Sperrung der K26 im November. Viele Harthäuser, die mit der S-Bahn zur Arbeit fahren, sind dann gezwungen, über Dudenhofen nach Berghausen oder über Schwegenheim nach Heiligenstein zu fahren. Die gesamte Situation führt zu einer Überbelastung der Speyerer und Schwegenheimer Straße. Die Streckenabschnitte und insbesondere die Anwohner leiden bis heute durch den starken LKW-Durchfahrtsverkehr massivst. Verschiedene Beschwerden wurden bereits über die unterschiedlichsten Wege eingebracht. Auf den besagten Streckenabschnitten befindet sich ein Kindergarten. Zudem kreuzen Schulwege die beiden Straßen, aufgrund dessen auch verschiedene Schulbusse anhalten. Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass an der Speyerer Straße der Radweg nach Speyer mündet, der von vielen Schülern und Arbeitnehmern genutzt wird. Insbesondere die Umleitung der B 39 wird in Anbetracht der beschriebenen Situation einen kaum noch zu durchschauenden Mehrverkehr verursachen, der im Hinblick auf die Verkehrssicherheit Fragen aufwirft.

Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:

1. Wie beurteilt die Landesregierung die aktuelle Verkehrssituation auf der Speyerer und Schwegenheimer Straße in Anbetracht der neuen Umleitung der B 39 und beschriebener Verkehrszuspitzung?

2. Ergeben sich seitens der Landesregierung Bedenken hinsichtlich der Verkehrssicherheit auf der Schwegenheimer und Speyerer Straße im Hinblick auf die oben beschriebene Situation?

3. Inwieweit waren die Gemeindevertreter bei der Entscheidung der Umleitung involviert?

4. Welche Verkehrsberuhigungsmaßnahmen sind auf dem Streckenabschnitt geplant?

5. Ist dabei insbesondere eine Fußgängerampel im Bereich des Kindergartens in Harthausen geplant?

6. Sollen insbesondere für die Zeit, in der die B39 halbseitig gesperrt ist, konsequente und dauerhafte Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt werden?

7. Inwieweit soll der Verkehr an beschriebener Stelle beruhigt werden, gerade vor dem Hintergrund der massiven Belastung für die Anwohner?

BU: Sperrung der #B39 in Richtung Dudenhofen bei Hanhofen